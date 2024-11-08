Ефимова рассказала об угрозах желающим получить нейтральный статус россиянам

Ефимова: желающих получить нейтральный статус россиян пригрозили лишить зарплаты

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о трудностях, с которыми сталкивались ее соотечественники, желающие получить нейтральный статус для участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Интервью со спортсменкой доступно на канале Вити Кравченко в YouTube.

По словам пловчихи, атлетам поступали угрозы со стороны спортивного руководства страны. «Им реально угрожали, что если будет нейтральный статус — до свидания. "Ты теперь нейтральный атлет и отвечаешь сам за себя. Мы не несем за тебя ответственности, и зарплату ты не получаешь"», — заявила Ефимова.

Россиянка добавила, что боялась участвовать в квалификации к Играм, так как опасалась признания ее иноагентом. «И я была в таком шоке, когда меня начали поддерживать. Вся страна смотрела, как я на каком-то непонятном острове отбираюсь», — добавила Ефимова.

Россиянка получила нейтральный статус для участия в ОИ-2024, но не смогла отобраться на Игры. Ефимова — шестикратная чемпионка мира. В ее активе также бронза Олимпийских игр-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.