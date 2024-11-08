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16:49, 8 ноября 2024Из жизни

Хозяева белки Арахиса оказались порномоделями с аккаунтом на Onlyfans

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: ABC 7 Chicago / YouTube

В США хозяина белки Арахиса и енота Фреда, которых изъяли у владельца и усыпили, упрекнули в продвижении аккаунта Onlyfans. Об этом пишет TMZ.

Хозяин Арахиса Джек Лонго подобрал его семь лет назад после того, как мать бельчонка попала под машину. Позднее он создал аккаунт Арахиса в социальных сетях, на который подписались более 500 тысяч пользователей. Однако 30 октября белку и также жившего у Лонго енота Фреда изъяли сотрудники департамента охраны природы штата Нью-Йорк. Они объяснили это отсутствием специальных лицензий на содержание диких животных в неволе.

Происшествие вызвало широкий резонанс в обществе. Лонго дал несколько больших интервью крупным изданиям. Отвечая на вопросы TMZ, он упомянул, что причиной рейда мог стать его аккаунт на платформе OnlyFans, где они с женой публикуют эротический контент. По его словам, на эту мысль его навело то, что чиновники искали в доме камеры. Лонго предположил, что кто-то из подписчиков или знакомых мог сообщить властям об Арахисе, потому что ему не понравилось, что аккаунт о бельчонке ведут порномодели.

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Лонго отверг обвинения в том, что он пытается раскрутить свой аккаунт OnlyFans при помощи произошедшего с Фредом и Арахисом.

Ранее ситуацию с Арахисом прокомментировал миллиардер Илон Маск. Он также выразил мнение, что государству не следует вмешиваться в личные дела владельцев животных. Произошедшее с белкой также превратилось в элемент кампании Дональда Трампа накануне президентских выборов

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