Иностранные пиво и энергетики в России заставят измениться

РЭО: иностранным пиву и энергетикам придется сменить упаковку в 2025 году

С сентября 2025 года пиво и энергетики от иностранных поставщиков в России заставят изменить упаковку на менее вредную для планеты. Об этом сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

Речь идет о продукции в цветных многослойных бутылках из ПЭТ и с этикеткой из ПВХ. Обычно в них упаковывают пиво, энергетики, лимонады и оливковое масло. Однако перерабатывать такие отходы сложно, а практической функции, кроме маркетинга, у тары нет. Новые правила коснутся и российских производителей, уточнили в РЭО.

Под запрет не попали бутылки традиционных цветов — полупрозрачные голубые, зеленые и коричневые, а также непрозрачные белые. Эта упаковка позволяет обеспечить необходимые барьерные свойства продукции, а еще ее можно легко собрать и переработать.

«Упаковка из ПЭТ с нанесением на нее этикетки из поливинилхлорида (ПВХ) тоже в списке. Этикетку ПВХ используют на любой упаковке, так как она более дешевая, но она затрудняет переработку ПЭТ-тары. На смену должны прийти этикетки из других материалов, которые не создадут препятствий в процессе переработки», — рассказал директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Ранее стало известно, что в России прекратят продавать пиво в алюминиевых банках по пол-литра. Тару такого объема перестанет выпускать ведущий российский производитель алюминиевой упаковки компания «Арнест Упаковочные Решения».