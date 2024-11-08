Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:45, 8 ноября 2024Экономика

Иностранные пиво и энергетики в России заставят измениться

РЭО: иностранным пиву и энергетикам придется сменить упаковку в 2025 году
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

С сентября 2025 года пиво и энергетики от иностранных поставщиков в России заставят изменить упаковку на менее вредную для планеты. Об этом сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

Речь идет о продукции в цветных многослойных бутылках из ПЭТ и с этикеткой из ПВХ. Обычно в них упаковывают пиво, энергетики, лимонады и оливковое масло. Однако перерабатывать такие отходы сложно, а практической функции, кроме маркетинга, у тары нет. Новые правила коснутся и российских производителей, уточнили в РЭО.

Под запрет не попали бутылки традиционных цветов — полупрозрачные голубые, зеленые и коричневые, а также непрозрачные белые. Эта упаковка позволяет обеспечить необходимые барьерные свойства продукции, а еще ее можно легко собрать и переработать.

«Упаковка из ПЭТ с нанесением на нее этикетки из поливинилхлорида (ПВХ) тоже в списке. Этикетку ПВХ используют на любой упаковке, так как она более дешевая, но она затрудняет переработку ПЭТ-тары. На смену должны прийти этикетки из других материалов, которые не создадут препятствий в процессе переработки», — рассказал директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Ранее стало известно, что в России прекратят продавать пиво в алюминиевых банках по пол-литра. Тару такого объема перестанет выпускать ведущий российский производитель алюминиевой упаковки компания «Арнест Упаковочные Решения».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине говорят о подготовке к отходу ВСУ из Курской области. В России объяснили, почему выйти оттуда уже невозможно

      «Изделие 30» для Су-57 показали на фото

      Стилист Рогов назвал лучший предмет гардероба для флирта

      ВСУ обстреляли Энергодар

      Хозяева белки Арахиса оказались порномоделями с аккаунтом на Onlyfans

      По «Звездным войнам» снимут еще три фильма

      Пытавшегося найти жену на российском шоу посадили на 15 лет за расправу

      Иностранные пиво и энергетики в России заставят измениться

      В США признали неминуемый отказ Зеленского от Крыма

      Кулеба заявил о невозможности предотвратить конфликт с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше