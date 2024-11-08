Аналитик усомнился в способности Трампа оперативно покончить с конфликтом на Украине

Аналитик Дженкинс: Трамп не сможет оперативно покончить с конфликтом на Украине

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп не способен покончить с конфликтом на Украине за одни сутки или оперативно разрешить кризис на Ближнем Востоке. Об этом заявил аналитик, старший научный сотрудник Объединенного центра исследований Шелкового пути и Турецкого центра в институте политики безопасности и развития в Стокгольме Гарет Дженкинс, пишет РИА Новости.

По его словам, любое решение конфликта может поступить только от самих России и Украины. «Я не думаю, что Трамп сможет закончить конфликт между Россией и Украиной за сутки», — подчеркнул он. Он предположил, что Трамп сократит объемы помощи Киеву.

Дженкинс добавил, что решение палестино-израильского конфликта потребует терпения. «Это не те черты, которыми известен Трамп», — усомнился он.

Ранее Трамп пообещал «гарантированно» завершить конфликт на Украине в случае победы на выборах.