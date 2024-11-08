Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:44, 8 ноября 2024Мир

Аналитик усомнился в способности Трампа оперативно покончить с конфликтом на Украине

Аналитик Дженкинс: Трамп не сможет оперативно покончить с конфликтом на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Global Look Press

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп не способен покончить с конфликтом на Украине за одни сутки или оперативно разрешить кризис на Ближнем Востоке. Об этом заявил аналитик, старший научный сотрудник Объединенного центра исследований Шелкового пути и Турецкого центра в институте политики безопасности и развития в Стокгольме Гарет Дженкинс, пишет РИА Новости.

По его словам, любое решение конфликта может поступить только от самих России и Украины. «Я не думаю, что Трамп сможет закончить конфликт между Россией и Украиной за сутки», — подчеркнул он. Он предположил, что Трамп сократит объемы помощи Киеву.

Дженкинс добавил, что решение палестино-израильского конфликта потребует терпения. «Это не те черты, которыми известен Трамп», — усомнился он.

Ранее Трамп пообещал «гарантированно» завершить конфликт на Украине в случае победы на выборах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Кулеба рассказал, что до начала СВО нашел у Байдена документ о судьбе Украины. О чем в нем говорилось?

      В Британии назвали условие затягивания конфликта на Украине на годы

      Трамп захотел вернуть в Белый дом сторонника торговой войны с Китаем

      Аналитик усомнился в способности Трампа оперативно покончить с конфликтом на Украине

      В Польше заявили об отсутствии принятых решений по Украине у Трампа

      Врач раскрыла опасные последствия пропуска завтрака

      Скандальной порномодели запретили возвращаться домой

      55-летняя Дженнифер Лопес показала откровенное декольте на новых фото

      Аналитик признал невозможность Европы заменить российский газ на американский

      Украинский военный психолог рассказал о групповом дезертирстве в ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше