Кросби высказался о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Кросби назвал невероятной погоню Овечкина за рекордом Гретцки

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби высказался о погоне российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводятся на сайте лиги.

Он заявил, что происходящее — это нечто особенное. «Быть с ним в одном дивизионе, когда он делает такие вещи, гонится за рекордом всех времен, — это невероятно», — заявил Кросби.

Ранее российский нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин сравнил Кросби с Овечкиным. «Ови в плане голов, наверное, лучший в истории. Сид, безусловно, лучший игрок всех времен», — отметил Малкин.

На счету Овечкина 861 шайба в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от рекордсмена по этому показателю — Гретцки — составляет 33 гола.