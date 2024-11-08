Назван простой способ снизить риск рака кишечника

Доктор Лейтцманн: пешие прогулки утром и вечером снижают риск рака кишечника

Две пешие прогулки в день способны снизить риск развития рака кишечника. Этот простой способ защиты здоровья назвало издание The Sun.

Как отмечается в материале, эксперты Всемирного фонда исследований рака выяснили, что физическая активность утром и вечером — эффективный способ профилактики колоректального рака. Они подчеркнули, что активный образ жизни сам по себе снижает риск рака, но существуют часы, когда физическая активность максимально полезна.

По словам доктора Михаэля Лейтцманна, пешие прогулки именно утром и вечером показали большую эффективность, чем активность в течение всего дня. По этой причине специалисты призвали ходить на работу и с работы пешком.

Ранее онколог Денис Романов назвал неочевидные признаки рака пищевода. В их число доктор включил повышенное слюноотделение и боль в груди.