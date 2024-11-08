Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:21, 8 ноября 2024Забота о себе

Назван простой способ снизить риск рака кишечника

Доктор Лейтцманн: пешие прогулки утром и вечером снижают риск рака кишечника
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Javier García / Unsplash

Две пешие прогулки в день способны снизить риск развития рака кишечника. Этот простой способ защиты здоровья назвало издание The Sun.

Как отмечается в материале, эксперты Всемирного фонда исследований рака выяснили, что физическая активность утром и вечером — эффективный способ профилактики колоректального рака. Они подчеркнули, что активный образ жизни сам по себе снижает риск рака, но существуют часы, когда физическая активность максимально полезна.

По словам доктора Михаэля Лейтцманна, пешие прогулки именно утром и вечером показали большую эффективность, чем активность в течение всего дня. По этой причине специалисты призвали ходить на работу и с работы пешком.

Материалы по теме:
Чуда не произошло Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Чуда не произошлоБольных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
18 августа 2019
Незримые убийцы Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Незримые убийцыУченые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
22 ноября 2019
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин. Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин.Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
17 января 2023

Ранее онколог Денис Романов назвал неочевидные признаки рака пищевода. В их число доктор включил повышенное слюноотделение и боль в груди.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал погиб в зоне СВО. Что о нем известно?

      Осужденный за призыв к вражде российский баттл-рэпер попал в список террористов

      Похищенный сын воссоединился с семьей через 34 года и поссорился с ней из-за денег

      Фитнес-тренер объяснила важность работы над икроножными мышцами

      Диетолог рассказала о плюсах холодца

      В Госдуме словом «загадка» ответили на планы вверить полиции защиту традиционных ценностей

      Чернобыльские лягушки оказались неуязвимы для радиации

      В Совфеде охарактеризовали одержавшего победу на выборах в США Трампа

      Алина Загитова рассказала о влиянии шопоголизма на ее жизнь

      Раскрыта стоимость выступления Агузаровой на дне рождения Собчак

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше