Названы лучшие упражнения для создания рельефного пресса

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшие упражнения для создания рельефного пресса. Ее слова приводит Men Today.

Сначала тренер рекомендовала делать планку с приведением колена. Для этого нужно встать в упор лежа на прямых руках, выпрямить тело в одну линию, подтянуть правое колено к правому локтю и вернуться в исходное положение. Следующими станут планка с переходом на локти и велосипед.

После этого необходимо делать складку. Для этого нужно лечь на спину, выпрямив ноги и вытянув руки над головой, поднять лопатки и ноги и руками потянуться вперед. Последними станут подъем прямых ног и лодочка.

Ранее фитнес-тренер Светлана Бутова назвала лучшее упражнение для здоровья коленей. Эксперт рекомендовала позу дерева из йоги.