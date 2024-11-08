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00:58, 8 ноября 2024Спорт

Названы лучшие упражнения для создания рельефного пресса

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: John Fornander / Unsplash

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшие упражнения для создания рельефного пресса. Ее слова приводит Men Today.

Сначала тренер рекомендовала делать планку с приведением колена. Для этого нужно встать в упор лежа на прямых руках, выпрямить тело в одну линию, подтянуть правое колено к правому локтю и вернуться в исходное положение. Следующими станут планка с переходом на локти и велосипед.

После этого необходимо делать складку. Для этого нужно лечь на спину, выпрямив ноги и вытянув руки над головой, поднять лопатки и ноги и руками потянуться вперед. Последними станут подъем прямых ног и лодочка.

Ранее фитнес-тренер Светлана Бутова назвала лучшее упражнение для здоровья коленей. Эксперт рекомендовала позу дерева из йоги.

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