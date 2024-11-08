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14:33, 8 ноября 2024Спорт

Недопущенный до Игр-2024 российский борец получил 10 миллионов рублей за победу на ЧМ

Недопущенный до Игр-2024 Садулаев получил 10 миллионов рублей за победу на ЧМ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Абдулрашид Садулаев

Абдулрашид Садулаев. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев, недопущенный до участия в Играх-2024, получил премию в размере 10 миллионов рублей за победу на чемпионате мира 2024 года в Тиране. Об этом сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы республики Дагестан (ФСБРД).

Глава организации Омар Муртузалиев подчеркнул, что стандартная премия за золото мирового первенства составляет 3 миллиона. «Но с учетом великолепной борьбы, которую показал Абдулрашид, и значимости его победы, мною принято решение поощрить его 10 миллионами», — заявил функционер.

Садулаев стал шестикратным чемпионом мира 31 октября. В решающей схватке в весовой категории до 92 килограммов спортсмен одержал победу над грузином Мирианом Майсурадзе.

Перед стартом Игр-2024 в Париже Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал имена российских спортсменов, допущенных до выступления в Париже в качестве нейтральных атлетов. В их числе было 10 представителей спортивной борьбы, однако Садулаев среди них не значился.

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