Россиян предупредили о мошеннических звонках от имени «Почты России»

«Почта России» предупредила о мошеннических звонках от имени компании

«Почта России» предупредила россиян о мошеннических звонках, в ходе которых злоумышленники пытаются выманить код из СМС-сообщения. Заявление об этом было опубликовано в Telegram-канале компании.

«Если вам поступают звонки якобы от имени компании с просьбой сообщить код из СМС для оформления реестра или доставки — это мошенники», — говорится в публикации.

В «Почте России» подчеркнули, что никогда не запрашивают код из СМС-сообщений, и призвали граждан быть внимательными.

Ранее в Госдуме предупредили россиян об участившихся мошенничествах в период распродаж. Как рассказал депутат Антон Немкин, одной из популярных схем обмана является создание поддельных интернет-магазинов.

Перед этим россиянам назвали способы распознать мошенников при покупке онлайн-курсов. В частности, пользователям посоветовали почитать отзывы об обучении и пообщаться с выпускниками, перед тем как купить курс.