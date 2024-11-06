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11:23, 6 ноября 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали способы распознать мошенников при покупке онлайн-курсов

МВД призвало россиян проверять дипломы об образовании создателей онлайн-курсов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Россиянам рассказали, как не столкнуться с недобросовестными продавцами или мошенниками при покупке онлайн-курсов. Рекомендации приводит МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Перед тем как купить курс, россиянам посоветовали почитать отзывы об обучении и пообщаться с его выпускниками. Кроме того, в ведомстве призвали проверять дипломы или другие документы об образовании и квалификации создателей курсов. Специалисты подчеркнули, что сделать это можно на сайте образовательной организации. Там же нужно узнать, существует ли вообще предложенная организатором специальность.

Прежде чем приобретать курс, специалисты посоветовали пройти пробный урок. Также, отметили в МВД, в случае если цена на обучение высокая, следует взять паузу для решения о покупке. «Этот совет может обезопасить вас от большинства ненужных трат и мошеннических атак», — говорится в сообщении.

В случае если после оплаты обучения организаторы не открыли к нему доступ или качество продукта не устроило покупателя, а служба поддержки не идет навстречу, МВД посоветовало обращаться в полицию. В ведомстве рассказали, что при подаче коллективного судебного иска на создателей обучения шанс на возмещение средств будет выше.

Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества. Сообщалось, что злоумышленники маскируют вредоносное программное обеспечение в картинках и текстовых файлах.

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