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17:50, 8 ноября 2024Россия

Появились подробности гибели российского генерала в зоне СВО

РБК: погибший в зоне СВО генерал-майор Клименко получил минно-взрывные травмы
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Генерал майор Вооруженных сил России Павел Клименко, погибший в зоне специальной военной операции (СВО), получил минно-взрывные травмы. Подробности о характере ранений офицера появились у РБК.

Как рассказали изданию источники, генерала с повреждениями черепа и бедра доставили в 14-ю городскую больницу Донецка, а затем перевезли в Республиканский центр травматологии, где он скончался.

О гибели Клименко стало известно 8 ноября. По неподтвержденной информации, офицер погиб двумя днями ранее. Группу военнослужащего, передвигавшуюся на мотоциклах мимо блокпоста в Красногоровке Донецкой народной республики (ДНР), атаковали FPV-дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Генерал-майор Клименко командовал 5-й отдельной мотострелковой бригадой («Оплот») имени первого главы ДНР Александра Захарченко. Высшее офицерское звание военному было присвоено в мае 2024 года указом президента России Владимира Путина. Кроме того, Клименко имеет звание Героя ДНР, а также два ордена Мужества, орден Александра Невского и медаль «За отвагу».

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В ноябре 2023 года в зоне СВО также погиб генерал-майор Владимир Завадский, на тот момент являвшийся заместителем командующего 14-м армейским корпусом. Как стало известно, офицер подорвался на мине в районе Изюма в Харьковской области.

Вот это герой!
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