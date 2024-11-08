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14:37, 8 ноября 2024Силовые структуры

Прокуратура проверила условия содержания пожизненно осужденного экс-сенатора Арашукова

Прокуратура не выявила нарушений содержания осужденного экс-сенатора Арашукова
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Рауф Арашуков

Рауф Арашуков. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Оренбургской области прокуратура не выявила нарушений содержания в исправительной колонии «Черный дельфин» пожизненно осужденного экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

По данным агентства, проводимая прокуратурой проверка была выездной. Ее поводом стали обращения защиты экс-сенатора, заявившей о провокациях и пытках сотрудников ФКУ исправительной колонии №6 (ИК-6) применяемых в отношении Арашукова. В ведомстве уточнили, что были изучены документы и видеоархивы, а также были опрошены осужденный, сотрудники учреждения и другие лица, отбывающие наказании в колонии.

По информации ТАСС, в пресс-службе УФСИН России по Оренбургской области уточнили, что условия содержания осужденного в колонии отвечают всем нормам действующего законодательства.

29 октября стало известно о том, что Арашуков требует перевода в другую колонию из-за пыток и провокаций, применяемыми в его отношении сотрудниками ИК-6.

Зимой 2022 года суд приговорил бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова, к пожизненным срокам. Они признаны виновными в создании преступного сообщества, организации убийств и масштабных хищениях. Как установил суд, отец и сын создали преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей.

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