Адвокатов перестали пускать к пожизненно осужденному бывшему российскому сенатору

Адвокат Трубников заявил, что его не пустили в колонию к экс-сенатору Арашукову

Адвокатов перестали пускать в колонию к бывшему сенатору Рауфу Арашукову, осужденному на пожизненный срок. Об этом сообщает ТАСС.

Защитник Дмитрий Трубников заявил, что его с коллегами отказываются впускать сотрудники ФСИН под предлогом того, что им нужно разрешение следователя на встречу со своим подзащитным. Адвокаты не могут попасть к Арашукову после возбуждения против него нового уголовного дела о покушении на дачу взятки сотруднику ФСИН за обеспечение привилегированных условий в колонии.

Трубников жалуется, что следователь не выдает требуемое администрацией колонии разрешение, хотя закон не предусматривает никаких дополнительных документов для адвокатов, что обеспечить подзащитного правовой помощью.

Между тем прокуратура Оренбургской области провела проверку по условиям содержания Арашукова в исправительной колонии «Черный дельфин» пожизненно осужденных и не выявила никаких нарушений его прав.

29 октября стало известно о том, что экс-сенатор требует перевода в другую колонию из-за пыток и провокаций, применяемых в его отношении сотрудниками ИК.

Зимой 2022 года суд приговорил Арашукова и его отца — экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова к пожизненным срокам за создание преступного сообщества, расправы и масштабные хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей.