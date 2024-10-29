Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области, заявил о пытках и провокациях. В связи с этим он попросил перевести его в другое исправительное учреждение в Мордовской Республике.
О требовании Арашукова сообщил его адвокат. По словам правозащитника, в Мордовии есть две колонии для пожизненно осужденных, в одной из них находится отец экс-сенатора Рауль Арашуков.
Бывший политик и его отец признаны виновными в создании преступного сообщества, организации расправ и масштабных хищениях. Как установил суд, родственники создали преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей.
Арашуков пытался подкупить сотрудника ФСИН
22 октября в отношении пожизненно осужденного Арашукова возбудили новое уголовное дело. Бывший сенатор через адвоката пытался подкупить сотрудника ФСИН за три миллиона рублей.
По данным Следственного комитета, осужденный хотел с помощью взятки добиться привилегированных условий в колонии. Арашуков рассчитывал на увеличение лимита на телефонные разговоры, дополнительные свидания с родственниками и посылки, самостоятельный выбор места и вида работ в колонии, а также сокамерника.
Утверждается, что взятку экс-сенатор передал через адвоката.
При этом защита считает новое уголовное дело полностью сфальсифицированным. По ее мнению, оно было возбуждено для давления на суд перед рассмотрением кассационной жалобы на приговор, по которому экс-сенатору дали максимальное наказание.
Адвокат указала, что сотрудники ФСИН в последнее время специально помещали Арашукова в плохие условия и не давали знакомиться с документами по делу, а также применяли к нему пытки.
Пожизненно осужденный экс-сенатор просил помощи у Кадырова
Ранее Арашуков обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову. Он извинился перед ним, а также попросил о помощи, понадеявшись на поддержку своей семьи «в сложившейся ситуации».
Я знаю, что кроме тебя нам никто не поможет. Я и моя семья никогда не забудем то добро и помощь, что ты нам оказывал не раз. Брат, после Аллаха вся надежда на тебя
Как объяснил Арашуков, он не видит ничего дурного в том, чтобы обратиться к Кадырову с извинениями за совершенные ошибки, тем более что считает главу Чечни своим другом. Он отметил, что лично составил обращение и передал его через адвоката. «Это было написано лично, собственноручно (...) Что касается причины извинений и обращения — это наше личное», — добавил бывший сенатор.