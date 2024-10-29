Пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков заявил о пытках в «Черном дельфине». Он требует перевода в другую колонию

Арашуков потребовал перевести его в колонию в Мордовии из-за пыток и провокаций

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области, заявил о пытках и провокациях. В связи с этим он попросил перевести его в другое исправительное учреждение в Мордовской Республике.

О требовании Арашукова сообщил его адвокат. По словам правозащитника, в Мордовии есть две колонии для пожизненно осужденных, в одной из них находится отец экс-сенатора Рауль Арашуков.

Бывший политик и его отец признаны виновными в создании преступного сообщества, организации расправ и масштабных хищениях. Как установил суд, родственники создали преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей.

Кадр: ФСБ РФ / РИА Новости

Арашуков пытался подкупить сотрудника ФСИН

22 октября в отношении пожизненно осужденного Арашукова возбудили новое уголовное дело. Бывший сенатор через адвоката пытался подкупить сотрудника ФСИН за три миллиона рублей.

По данным Следственного комитета, осужденный хотел с помощью взятки добиться привилегированных условий в колонии. Арашуков рассчитывал на увеличение лимита на телефонные разговоры, дополнительные свидания с родственниками и посылки, самостоятельный выбор места и вида работ в колонии, а также сокамерника.

Утверждается, что взятку экс-сенатор передал через адвоката.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

При этом защита считает новое уголовное дело полностью сфальсифицированным. По ее мнению, оно было возбуждено для давления на суд перед рассмотрением кассационной жалобы на приговор, по которому экс-сенатору дали максимальное наказание.

Адвокат указала, что сотрудники ФСИН в последнее время специально помещали Арашукова в плохие условия и не давали знакомиться с документами по делу, а также применяли к нему пытки.

Пожизненно осужденный экс-сенатор просил помощи у Кадырова

Ранее Арашуков обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову. Он извинился перед ним, а также попросил о помощи, понадеявшись на поддержку своей семьи «в сложившейся ситуации».

Я знаю, что кроме тебя нам никто не поможет. Я и моя семья никогда не забудем то добро и помощь, что ты нам оказывал не раз. Брат, после Аллаха вся надежда на тебя Рауф Арашуков бывший сенатор от Карачаево-Черкесии

Как объяснил Арашуков, он не видит ничего дурного в том, чтобы обратиться к Кадырову с извинениями за совершенные ошибки, тем более что считает главу Чечни своим другом. Он отметил, что лично составил обращение и передал его через адвоката. «Это было написано лично, собственноручно (...) Что касается причины извинений и обращения — это наше личное», — добавил бывший сенатор.