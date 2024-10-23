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15:32, 23 октября 2024Силовые структуры

Адвокат пожизненно осужденного экс-сенатора Арашукова оценил новое дело о взятке

Адвокат Ставицкая: дело о взятке в ИК экс-сенатора Арашукова сфальсифицировано
Начало событий в новости Верховный суд России рассмотрит жалобу на приговор экс-сенатору Арашукову

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Защита считает полностью сфальсифицированным новое уголовное дело о попытке дать взятку сотруднику ФСИН, которое было возбуждено в отношении отбывающего пожизненный срок бывшего сенатора Рауфа Арашукова. Об этом ТАСС заявила его адвокат Анна Ставицкая.

По ее мнению, дело было возбуждено с целью оказать давление на суд перед рассмотрением кассационной жалобы на приговор, по которому экс-сенатору дали максимальное наказание.

Адвокат указала, что сотрудники ФСИН в последнее время специально помещали Арашукова в плохие условия и не давали знакомиться с документами по делу, а также применяли к нему пытки.

23 октября Верховный суд России пересматривает приговор экс-сенатору и его отцу. Они были признаны виновными в создании преступного сообщества, организации расправ и масштабных хищениях. Как установил суд, отец и сын создали преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей. Оба получили пожизненный срок.

22 октября стало известно, что находящийся в колонии «Черный дельфин» Арашуков-младший через адвоката пытался подкупить сотрудника ФСИН за три миллиона рублей. Осужденный добивался с помощью взятки привилегированных условий в колонии. Позднее ФСБ России показала видео, на котором экс-сенатор предлагает взятку.

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      Любовь Ширижик
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