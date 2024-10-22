На видео попала попытка дачи взятки экс-сенатором Арашуковым в колонии

ФСБ показала видео, на котором экс-сенатор Арашуков предлагает взятку в колонии

ФСБ показала видео, на котором находящийся в колонии «Черный дельфин» для пожизненно осужденных бывший сенатор Рауф Арашуков, предлагает взятку сотруднику ФСИН. Запись опубликовало РИА Новости.

С помощью взятки в размере 3 миллионов рублей осужденный добивался привилегированных условий в колонии. Возбуждено уголовное дело, по которому помимо Арашукова проходит и его адвокат.

По данным СК, денежные средства передавались сотруднику тюремного ведомства с июля по октябрь. Экс-сенатор рассчитывал на улучшение условий в ИК-6 — увеличение лимита на телефонные разговоры, дополнительные свидания с родственниками и посылки, самостоятельный выбор места и вида работ в колонии, а также сокамерника.

О взятке в правоохранительные органы заявил сотрудник ФСИН. Арашукову предъявлено обвинение.

Бывший сенатор и его отец Рауль признаны виновными в создании преступного сообщества, организации убийств и масштабных хищениях. Как установил суд, отец и сын создали преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей.

17 октября в соцсетях Арашукова появилось обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову. В тексте письма экс-сенатор заявил, что просит у главы Чечни прощения «за все ошибки, которые совершил» перед ним, и обратился к Кадырову за помощью «в сложившейся ситуации». «Я знаю, что, кроме тебя, нам никто не поможет, Ин ша Аллах. Я и моя семья никогда не забудем то добро и помощь, что ты нам оказывал не раз», — написал Арашуков.