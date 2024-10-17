Экс-сенатор Арашуков извинился перед главой Чечни Кадыровым и попросил о помощи

Пожизненно осужденный бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову. Он извинился перед ним, а также попросил о помощи.

Экс-сенатора, а также его отца Рауля приговорили к пожизненному заключению за многомиллиардные хищения и организацию расправ над политиками в Карачаево-Черкесии.

Арашуков понадеялся, что все выскажет Кадырову лично

Свое обращение к Кадырову бывший российский чиновник опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Он сопроводил его фотографией с главой Чечни, на которой сам Арашуков стоит в футболке с Ахматом Кадыровым и его цитатой. Экс-сенатор уточнил, что все написанное давно хотел сказать Кадырову лично, но, пока такой возможности нет, «вынужденно» обращается через соцсеть (при этом понадеялся, что возможность для личной встречи настанет).

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Арашуков попросил прощения у Кадырова за все ошибки, которые совершил перед ним. Он также уточнил, что не оправдывает их и признает. «Я никогда намеренно ничего не делал, тем более [то], что могло тебя разозлить или обидеть. Аллах свидетель», — высказался экс-сенатор.

Кроме того, Арашуков обратился за помощью к главе Чечни, понадеявшись на поддержку для своей семьи «в сложившейся ситуации».

Я знаю, что кроме тебя нам никто не поможет. Я и моя семья никогда не забудем то добро и помощь, что ты нам оказывал не раз. Брат, после Аллаха вся надежда на тебя Рауф Арашуков бывший сенатор от Карачаево-Черкесии

Он не уточнил, на какую именно помощь рассчитывает.

После задержания Арашукова утверждалось, что отношения его семьи с Кадыровым испортились

Вскоре после задержания экс-сенатора источник заявлял, что семья Арашуковых испортила отношения с Рамзаном Кадыровым. Сообщалось, что их родственники вместе руководили федеральным казенным учреждением «Управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Федерального дорожного агентства». «Позднее между ними произошел серьезный конфликт, и дружба не просто закончилась, а трансформировалась во вражду», — сказал источник и уточнил, что противостояние с Кадыровым стало определяющим в «падении» Арашуковых.

Рауль Арашуков, которого в прессе называли «газовым королем», занимал пост советника генерального директора «Газпром межрегионгаза» и имел большое влияние на Северном Кавказе. Эта компания отказалась прощать жителям Чечни долги за газ на сумму девять миллиардов рублей.

Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Сам Арашуков почти через два года, в ходе следствия, высказался, что не считает, что глава Чечни несет ответственность за уголовное дело в отношении него.

Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор

Верховный суд вскоре рассмотрит жалобу на приговор Арашукову. Рассмотрение жалобы назначено на 23 октября, заседание пройдет в открытом режиме. Год назад апелляционный суд оставил в силе пожизненное лишение свободы бывшему члену Совета Федерации и его отцу. Они продолжают заявлять о своей невинности.

Сам приговор был вынесен в декабре 2022 года. Рауф Арашуков отбывает наказание в колонии особого режима «Черный дельфин» в Оренбургской области. В ноябре стало известно, что его дважды отправляли в штрафной изолятор (ШИЗО) за нецензурную брань и употребление жаргона. Арашуков неоднократно нарушал правила распорядка, за что привлекался к дисциплинарной ответственности.

Арашуков и его отец осуждены за расправы и кражу газа

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в январе 2019 года прямо в здании Совета Федерации. Тогда в верхнюю палату парламента ради просьбы о снятии с него неприкосновенности лично прибыли Юрий Чайка, занимавший в то время должность генерального прокурора, и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В тот же день был задержан и его отец Рауль.

Утверждалось, что отец и сын создали преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей. Также экс-сенатора обвинили в организации расправы над представителем молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова в 2010 году.