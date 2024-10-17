Пожизненно осужденный бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову. Он извинился перед ним, а также попросил о помощи.
Экс-сенатора, а также его отца Рауля приговорили к пожизненному заключению за многомиллиардные хищения и организацию расправ над политиками в Карачаево-Черкесии.
Арашуков понадеялся, что все выскажет Кадырову лично
Свое обращение к Кадырову бывший российский чиновник опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Он сопроводил его фотографией с главой Чечни, на которой сам Арашуков стоит в футболке с Ахматом Кадыровым и его цитатой. Экс-сенатор уточнил, что все написанное давно хотел сказать Кадырову лично, но, пока такой возможности нет, «вынужденно» обращается через соцсеть (при этом понадеялся, что возможность для личной встречи настанет).
Арашуков попросил прощения у Кадырова за все ошибки, которые совершил перед ним. Он также уточнил, что не оправдывает их и признает. «Я никогда намеренно ничего не делал, тем более [то], что могло тебя разозлить или обидеть. Аллах свидетель», — высказался экс-сенатор.
Кроме того, Арашуков обратился за помощью к главе Чечни, понадеявшись на поддержку для своей семьи «в сложившейся ситуации».
Я знаю, что кроме тебя нам никто не поможет. Я и моя семья никогда не забудем то добро и помощь, что ты нам оказывал не раз. Брат, после Аллаха вся надежда на тебя
Он не уточнил, на какую именно помощь рассчитывает.
После задержания Арашукова утверждалось, что отношения его семьи с Кадыровым испортились
Вскоре после задержания экс-сенатора источник заявлял, что семья Арашуковых испортила отношения с Рамзаном Кадыровым. Сообщалось, что их родственники вместе руководили федеральным казенным учреждением «Управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Федерального дорожного агентства». «Позднее между ними произошел серьезный конфликт, и дружба не просто закончилась, а трансформировалась во вражду», — сказал источник и уточнил, что противостояние с Кадыровым стало определяющим в «падении» Арашуковых.
Рауль Арашуков, которого в прессе называли «газовым королем», занимал пост советника генерального директора «Газпром межрегионгаза» и имел большое влияние на Северном Кавказе. Эта компания отказалась прощать жителям Чечни долги за газ на сумму девять миллиардов рублей.
Сам Арашуков почти через два года, в ходе следствия, высказался, что не считает, что глава Чечни несет ответственность за уголовное дело в отношении него.
Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор
Верховный суд вскоре рассмотрит жалобу на приговор Арашукову. Рассмотрение жалобы назначено на 23 октября, заседание пройдет в открытом режиме. Год назад апелляционный суд оставил в силе пожизненное лишение свободы бывшему члену Совета Федерации и его отцу. Они продолжают заявлять о своей невинности.
Сам приговор был вынесен в декабре 2022 года. Рауф Арашуков отбывает наказание в колонии особого режима «Черный дельфин» в Оренбургской области. В ноябре стало известно, что его дважды отправляли в штрафной изолятор (ШИЗО) за нецензурную брань и употребление жаргона. Арашуков неоднократно нарушал правила распорядка, за что привлекался к дисциплинарной ответственности.
Арашуков и его отец осуждены за расправы и кражу газа
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в январе 2019 года прямо в здании Совета Федерации. Тогда в верхнюю палату парламента ради просьбы о снятии с него неприкосновенности лично прибыли Юрий Чайка, занимавший в то время должность генерального прокурора, и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В тот же день был задержан и его отец Рауль.
Утверждалось, что отец и сын создали преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей. Также экс-сенатора обвинили в организации расправы над представителем молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова в 2010 году.