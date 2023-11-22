Бывшего российского сенатора отправили в штрафной изолятор за мат

УФСИН: экс-сенатор Арашуков дважды был в ШИЗО за нецензурную брань

Отбывающего пожизненный срок в колонии особого режима «Черный дельфин» бывшего сенатора Рауфа Арашукова дважды отправляли в штрафной изолятор (ШИЗО) за нецензурную брань и употребление жаргона. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Оренбургской области.

Арашуков неоднократно нарушал правила распорядка, за что привлекался к дисциплинарной ответственности. У него уже десять взысканий.

В пресс-службе отметили, что права Арашукова не нарушаются, условия отбывания соответствуют нормам закона. Там опровергли моральное или физическое давление на него со стороны администрации колонии или других заключенных.

28 сентября Первый апелляционный суд оставил в силе пожизненное лишение свободы бывшему члену Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу Раулю. Они признаны виновными в создании преступного сообщества и хищениях 30 миллиардов рублей. Экс-сенатор причастен к расправе над представителем молодежного движения черкесов Асланом Жуковым и советником президента Карачаево-Черкесской Республики Фралем Шебзуховым в 2010 году.

Рауф Арашуков и его отец Рауль не признали вину ни по одному из предъявленных обвинений.