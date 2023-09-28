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17:08, 28 сентября 2023Силовые структуры

Апелляционный суд оставил в силе приговор экс-сенатору Арашукову и его отцу

Апелляционный суд оставил в силе пожизненный срок Раулю и Рауфу Арашуковым

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Первый апелляционный суд оставил в силе пожизненное лишение свободы бывшему члену Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу Раулю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Владимира Постанюка.

Суд оставил приговор без изменений. Родственники продолжают заявлять о своей невинности.

27 декабря 2022 года стало известно, что Арашуковы получили пожизненные сроки за создание преступного сообщества, расправы и хищения.

Как установил суд, отец и сын создали преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей. Также экс-сенатора обвинили в организации расправы над представителем молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова в 2010 году.

Рауф Арашуков и его отец Рауль по существу дела не признали вину ни по одному из предъявленных обвинений.

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    Екатерина Кашурникова
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