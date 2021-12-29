Бывший сенатор Арашуков ответил на версию о роли Кадырова в его уголовном деле

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков прокомментировал версию о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров несет ответственность за уголовное дело в отношении него. Об этом он рассказал в интервью RTVI.

«Вы называли Рамзана Кадырова своим братом, между тем, в прессе много публикаций, где именно он выступает в качестве организатора вашей посадки. Что вы об этом думаете?» — спросили у бывшего политика. Арашуков ответил, что не думает так.

Арашуков и его отец Рауль были задержаны в январе 2019 года. По версии следствия, они создали преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей. Также экс-сенатора обвиняют в организации убийств представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова в 2010 году.

В ноябре 2021 года Мосгорсуд начал рассматривать дело Арашуковых с участием присяжных заседателей, которых смогли отобрать лишь с шестой попытки. На первом заседании обвиняемые не признали вину во вменяемых им преступлениях.

После задержания экс-сенатора источники, близкие к местным властям, заявили, что семья Арашуковых испортила отношения с Кадыровым. Сообщалось, что родственники Арашуков и Кадырова вместе руководили «Управлением федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Федерального дорожного агентства». По словам источника, между сторонами завязался конфликт, который стал определяющим в «падении» Арашуковых.