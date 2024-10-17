Отбывающий пожизненное экс-сенатор Арашуков извинился перед Кадыровым и взмолился о помощи

Приговоренный к пожизненному сроку экс-сенатор извинился перед главой Чечни

Экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, которого приговорили к пожизненному сроку, извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым и взмолился о помощи. Свое обращение бывший российский чиновник опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Арашуков попросил у главы Чечни «прощения за все ошибки, которые совершил». По признанию бывшего сенатора, он никогда намеренно ничего не делал, тем более такого, что могло бы «разозлить или обидеть» Кадырова.

«Я прошу простить меня ради Аллаха, я признал свои ошибки», — написал Арашуков.

Кроме того, он попросил чеченского политика оказать ему помощь, подчеркнув, что никто кроме него сделать уже ничего не в силах. При этом Арашуков не уточнил, чего конкретно он хочет от Кадырова.

До этого стало известно, что Верховный суд рассмотрит жалобу на пожизненный срок бывшему сенатору Арашукову 23 октября.

В декабре 2022 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова — бывшего советника гендиректора «Газпром межрегионгаз».

Арашуков и его отец были задержаны в январе 2019 года. Следователи задержали Арашукова-младшего прямо в здании Совета Федерации. По их версии, Арашуковы создали преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей. Помимо этого экс-сенатора обвинили в организации расправ над представителем молодежного движения черкесов Асланом Жуковым и советником президента Карачаево-Черкесской Республики Фралем Шебзуховым.