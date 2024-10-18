Пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков объяснил обращение к Кадырову

Пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков: извинения перед Кадыровым — личное

Обращение пожизненно осужденного экс-сенатора Рауфа Арашукова к главе Чечни Рамзану Кадырову и извинения перед ним являются личными делами двух россиян. Об этом сам Арашуков через адвоката сообщил РБК.

Как объяснил Арашуков, он не видит ничего дурного в том, чтобы обратиться к Кадырову с извинениями за совершенные ошибки, тем более что считает главу Чечни другом. Он отметил, что лично составил обращение и передал его через адвоката.

«Это было написано лично собственноручно (...) Что касается извинений и обращения причины — это наше личное», — объявил Арашуков.

Обращение появилось в соцсетях Арашукова 17 октября. В тексте письма экс-сенатор заявил, что просит у главы Чечни прощения «за все ошибки, которые совершил» перед ним и обратился к Кадырову за помощью.