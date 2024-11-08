PlayStation 5 уступила PS4 по одному показателю

Sony продала 65,6 миллиона консолей PlayStation 5 за все время

Корпорация Sony раскрыла финансовые кварталы подразделения PlayStation за третий квартал 2024 года. На это обратило внимание издание VGC.

Из отчета следует, что за квартал компания поставила на рынок 3,8 миллиона единиц PlayStation 5. Это меньше на 1,1 миллиона, чем за аналогичный период 2023 года.

Также журналисты медиа выделили один показатель, по которому актуальная консоль уступает предшественнику PlayStation 4. Всего с момента запуска PS5 в продажу удалось реализовать 65,6 миллиона единиц устройств. За тот же период с момента релиза Sony отгрузила 67,5 миллиона штук PS4.

За квартал на обеих консолях Sony было продано 77,7 миллиона единиц игр, что на 10,1 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года. На продукты от внутренних студий Sony пришлось 5,3 миллиона единиц.

Журналисты VGC заметили, что аналитики позитивно оценили прошедший квартал. «Для меня цифры Sony PlayStation выглядят на удивление солидно», — заявил отраслевой консультант Серкан Тото. По его словам, Sony удалось нарастить продажи контента на фоне относительного затишья на рынке.

В начале ноября специалисты проекта Digital Foundry заявили, что в покупке консоли PS5 Pro нет острой необходимости. По их мнению, обычная приставка PlayStation 5 превосходно справляется с актуальными играми.