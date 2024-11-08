Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:31, 8 ноября 2024Наука и техника

PlayStation 5 уступила PS4 по одному показателю

Sony продала 65,6 миллиона консолей PlayStation 5 за все время
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Корпорация Sony раскрыла финансовые кварталы подразделения PlayStation за третий квартал 2024 года. На это обратило внимание издание VGC.

Из отчета следует, что за квартал компания поставила на рынок 3,8 миллиона единиц PlayStation 5. Это меньше на 1,1 миллиона, чем за аналогичный период 2023 года.

Также журналисты медиа выделили один показатель, по которому актуальная консоль уступает предшественнику PlayStation 4. Всего с момента запуска PS5 в продажу удалось реализовать 65,6 миллиона единиц устройств. За тот же период с момента релиза Sony отгрузила 67,5 миллиона штук PS4.

За квартал на обеих консолях Sony было продано 77,7 миллиона единиц игр, что на 10,1 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года. На продукты от внутренних студий Sony пришлось 5,3 миллиона единиц.

Журналисты VGC заметили, что аналитики позитивно оценили прошедший квартал. «Для меня цифры Sony PlayStation выглядят на удивление солидно», — заявил отраслевой консультант Серкан Тото. По его словам, Sony удалось нарастить продажи контента на фоне относительного затишья на рынке.

В начале ноября специалисты проекта Digital Foundry заявили, что в покупке консоли PS5 Pro нет острой необходимости. По их мнению, обычная приставка PlayStation 5 превосходно справляется с актуальными играми.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине говорят о подготовке к отходу ВСУ из Курской области. В России объяснили, почему выйти оттуда уже невозможно

      «Изделие 30» для Су-57 показали на фото

      Стилист Рогов назвал лучший предмет гардероба для флирта

      ВСУ обстреляли Энергодар

      Хозяева белки Арахиса оказались порномоделями с аккаунтом на Onlyfans

      По «Звездным войнам» снимут еще три фильма

      Пытавшегося найти жену на российском шоу посадили на 15 лет за расправу

      Иностранные пиво и энергетики в России заставят измениться

      В США признали неминуемый отказ Зеленского от Крыма

      Кулеба заявил о невозможности предотвратить конфликт с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше