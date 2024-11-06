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14:35, 6 ноября 2024Наука и техника

Необходимость покупки новой консоли PlayStation оценили

Специалисты Digital Foundry заявили, что в покупке PS5 Pro нет необходимости
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Stanislav Kogiku / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Обозреватели проекта Digital Foundry оценили необходимость покупки консоли PS5 Pro. Об этом они заявили в ролике, опубликованном на YouTube.

По словам специалистов медиа, острой нужды в приобретении приставки Sony нет — они уверены, что обычная приставка PlayStation 5 превосходно справляется с актуальными играми. Эксперт проекта Джон Линнеман отметил, что «владеть консолью приятно», но можно обойтись и без нее.

«В PS5 Pro меньше необходимости, чем было в PS4 Pro или Xbox One X», — заметил Линнеман. По его словам, в ряде случаев PlayStation 5 Pro компенсирует недостатки программного обеспечения железом, что не очень здорово.

Авторы Digital Foundry также заявили, что Microsoft — главный конкурент Sony на рынке игровых приставок — не очень расстроен из-за того, что не смог подготовить свою новую консоль. По словам авторов, геймерам сейчас необходима не новая и мощная приставка, а что-то другое.

Ранее энтузиасты Digital Foundry оценили характеристики PS5 Pro. Они уточнили, что девайс имеет 16 гигабайт оперативной памяти и еще 2 гигабайта специальной «медленной памяти» для работы с процессами внутри консоли.

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