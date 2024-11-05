Раскрыты точные характеристики PS5 Pro

PS5 Pro получит процессор AMD Ryzen Zen 2 и 2 гигабайта «медленной» памяти

Специалисты проекта Digital Foundry рассказали о точных характеристиках новой консоли PlayStation. Об этом сообщает издание Eurogamer.

Авторы раскрыли детальную инфорацию о приставке из документации, доступной пользователям обзорного экземпляра PlayStation 5 Pro. В том числе в нем говорится, что девайс работает на основе процессора AMD Ryzen Zen 2, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Графический процессор RDNA обеспечивает мощность 16,7 терафлопс по сравнению с 10,23 терафлопс обычной PS5.

Кроме 16 гигабайтов оперативной памяти GDDR6 новая консоль также получила 2 гигабайта более медленной памяти DDR5. Последняя необходима для обработки не связанных с играми задач — например, внутренних процессов устройства. Из раскрытой информации следует, что встроенный накопитель SSD на 2 терабайт потребляет до 390 ватт энергии — это больше, чем накопитель PS5, который потреблял 340 ватт.

Также эксперты обратили внимание, что Sony раскрыла список из 55 игр, которые получат обновление с улучшениями для запуска на PS5 Pro. К ним относятся Baldur’s Gate 3, Call of Duty: Black Ops 6, EA Sports FC 25, Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man 2 и прочие тайтлы. Игры будут доступны в день выхода приставки на рынок, 7 ноября.

В конце октября геймдизайнеры назвали поддержку высокого разрешения главным преимуществом PlayStation 5 Pro (PS5 Pro) перед другими консолями. Так, в случае некоторых игр приставка может увеличить разрешение до 8K.