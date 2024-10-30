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18:33, 30 октября 2024Наука и техника

Названа главная особенность PlayStation 5 Pro

Создатель игр Dying Light назвал высокое разрешение главной особенностью PS5 Pro

Фото: Ben Iwara / Unsplash

Создатели видеоигр назвали поддержку высокого разрешения главным преимуществом PlayStation 5 Pro (PS5 Pro) перед другими консолями. Об этом сообщает издание GamingBolt.

В разговоре с журналистами руководитель студии Techland, которая создала игры серии Dying Light, Таймон Смектала отметил важные особенности новой консоли PS. По словам Смекталы, функция PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), которая позволит увеличить исходное разрешение картинки, важнее общего роста производительности.

Геймдизайнер, который ознакомился с девкитом PS5 Pro во время разработки игры Dying Light: The Beast, отметил, что высокое разрешение очень важно для тайтла, в котором наивысший уровень погружения имеет первостепенное значение. PSSR анализирует картинку и на основе искусственного интеллекта (ИИ) делает ее более детализированной и насыщенной.

«В будущем PSSR позволит разработчикам немного меньше концентрироваться на производительности и иметь большую творческую свободу», — отметил Смектала. В случае некоторых игр PSSR сможет увеличить разрешение изображения до 8K.

В начале октября в Sony завили, что новая консоль PlayStation 5 Pro получит на старте 40-50 улучшенных игр. К ним отнесли Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Final Fantasy 7 Rebirth, Alan Wake 2 и прочие тайтлы.

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      Андрей Ставицкий
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