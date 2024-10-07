Раскрыто количество доступных для PS5 Pro игр

Sony: PlayStation 5 Pro получит на старте 40-50 улучшенных игр

Для PlayStation 5 Pro будет доступно несколько десятков улучшенных игр. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на компанию Sony.

Детали новый приставки раскрыл главный менеджер по продуктам Sony Тошимаса Аоки во время выступления на Tokyo Game Show. По оценке топ-менеджера корпорации, на старте продаж PS5 Pro геймерам будет доступно от 40 до 50 игр. Все тайтлы будут улучшены и оптимизированы для работы с приставкой. Продажи новой консоли начнутся 7 ноября.

Аоки заметил, что в этот список войдут как эксклюзивы PlayStation, так и выпущенные сторонними студиями тайтлы. При этом представитель Sony не смог назвать ни одной видеоигры. Ранее именно поддержкой игр высокого разрешения в японской корпорации объяснили высокую стоимость PlayStation 5 Pro. Так, в Европе новая приставка будет стоить 800 евро, или около 84 тысяч рублей.

Журналисты отметили, что первоначально для PS5 Pro обещали выпуск 12 улучшенных игр. В их число вошли Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Final Fantasy 7 Rebirth, Alan Wake 2, Demon’s Souls и прочие тайтлы. Однако затем в Sony заявили, что список заметно расширят, а игры будут улучшать постепенно.

Японская корпорация Sony представила консоль PlayStation 5 Pro 10 сентября. Приставка получила более мощный графический чип, расширенную поддержку рейтрейсинга, технологии масштабирования изображения PSSR.