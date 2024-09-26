Sony оправдала высокую стоимость PlayStation 5 Pro

Wccftech: в Sony объяснили, что PS5 Pro стоит дорого из-за улучшенных игр

В компании Sony объяснили высокую стоимость консоли PlayStation 5 Pro выходом специально адаптированных для нее игр. Об этом сообщает издание Wccftech.

Журналисты медиа изучили анонсы японской корпорации на мероприятии State of Play Sony и выяснили, каким образом Sony оправдывает высокую стоимость новой консоли. Представленную 10 сентября PS5 Pro оценили в США в 700 долларов, в Европе девайс будет стоить дороже — 800 евро, или около 83 тысяч рублей.

По мнению авторов Wccftech, в Sony несколько раз заявили, что вышедшие ранее для PS5 игры будут адаптированы и улучшены для PS5 Pro. «Консоль приносит много дополнительной мощности, которая позволила нам действительно улучшить графику, сохраняя при этом стабильно высокую частоту кадров», — заявил Ян-Барт ван Бик, арт-директор студии Guerrilla, которая входит в PlayStation Studios.

Так, на State of Play создатели симулятора Gran Turismo 7 заметили, что на PS5 Pro их игра поддерживает трассировку лучей во время гонок, а не только при рендере поверхностей автомобилей. Авторы Horizon Forbidden West и Horizon Zero Dawn Remastered подчеркнули, что в PS5 Pro их игры будут отображать в два раза больше кадров в секунду.

Ранее журналисты издания Neowin заметили, что геймеры раскритиковали Sony из-за высокой цены приставки PlayStation 5 Pro. В том числе пользователи заявили, что консоль стоит 800 евро, но не имеет дисковода в комплекте.