Геймеры раскритиковали PS5 Pro из-за цены

Neowin: трейлер Sony PlayStation 5 Pro получил 120 тысяч дизлайков за сутки

Представители игрового сообщества раскритиковали Sony из-за высокой цены приставки PlayStation 5 Pro. На это обратило внимание издание Neowin.

В компании Sony раскрыли детали обновленной игровой консоли 10 сентября. В том числе в фирме рассказали, что девайс будет стоить 700 долларов в США и 800 евро в Европе. По актуальному курсу новая приставка PlayStation будет стоить в России больше 80 тысяч рублей. Журналисты медиа подчеркнули, что геймеры считают эту цену неприемлемой.

Трейлер PS5 Pro на YouTube получил 120 тысяч дизлайков за неполные сутки при 89 тысячах лайков. «700 долларов, но в комплекте нет ни дисковода, ни подставки», — заявил комментатор под ником MrTMP007, чья реплика получила 26 тысяч лайков. «Я удивлен: по логике Sony геймпад и провод тоже должны продавать отдельно», — пошутил автор под ником LeeEverett1. «Игра без ограничений. Цена без ограничений тоже», — перефразировал слоган PlayStation пользователь под ником AyushArunRao-cb8hr.

«800 евро за консоль — это, должно быть, несвоевременная первоапрельская шутка», — прокомментировал стоимость консоли редактор Neowin Тарас Буриа. «Смехотворно завышенная цена для закрытой системы», — заявил участник форума Neowin под ником MrElectrifyer.

Ранее пользователи техники Apple из Китая и рыночные аналитики раскритиковали американскую корпорацию после анонса iPhone 16. В том числе потребители поразились, что анонсированные функции искусственного интеллекта (ИИ) появятся на смартфонах только в 2025 году.