Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:59, 11 сентября 2024Наука и техника

Геймеры раскритиковали PS5 Pro из-за цены

Neowin: трейлер Sony PlayStation 5 Pro получил 120 тысяч дизлайков за сутки

Фото: Onur Binay / Unsplash

Представители игрового сообщества раскритиковали Sony из-за высокой цены приставки PlayStation 5 Pro. На это обратило внимание издание Neowin.

В компании Sony раскрыли детали обновленной игровой консоли 10 сентября. В том числе в фирме рассказали, что девайс будет стоить 700 долларов в США и 800 евро в Европе. По актуальному курсу новая приставка PlayStation будет стоить в России больше 80 тысяч рублей. Журналисты медиа подчеркнули, что геймеры считают эту цену неприемлемой.

Трейлер PS5 Pro на YouTube получил 120 тысяч дизлайков за неполные сутки при 89 тысячах лайков. «700 долларов, но в комплекте нет ни дисковода, ни подставки», — заявил комментатор под ником MrTMP007, чья реплика получила 26 тысяч лайков. «Я удивлен: по логике Sony геймпад и провод тоже должны продавать отдельно», — пошутил автор под ником LeeEverett1. «Игра без ограничений. Цена без ограничений тоже», — перефразировал слоган PlayStation пользователь под ником AyushArunRao-cb8hr.

«800 евро за консоль — это, должно быть, несвоевременная первоапрельская шутка», — прокомментировал стоимость консоли редактор Neowin Тарас Буриа. «Смехотворно завышенная цена для закрытой системы», — заявил участник форума Neowin под ником MrElectrifyer.

Ранее пользователи техники Apple из Китая и рыночные аналитики раскритиковали американскую корпорацию после анонса iPhone 16. В том числе потребители поразились, что анонсированные функции искусственного интеллекта (ИИ) появятся на смартфонах только в 2025 году.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ попытались захватить буровую вышку в Черном море. Минобороны заявило, что операция «захлебнулась в крови»

      У древнейшей монархии мира впервые за 40 лет появилась надежда на спасение

      Автомобили Ford научились подслушивать водителей

      Майнинг захотели ограничить в некоторых регионах России

      Ротенберг вышел из совета директоров КХЛ

      В посольстве Сирии заявили о едином кураторе у Киева и сирийских террористов

      Подозреваемый в расправе над экс-замначальника российского танкового училища арестован

      Германия заверила Трампа в нежелании есть кошек и собак

      Бывшая жена Погребняка прошлась по улице в облегающем платье спустя пять дней после родов

      Ограничения в работе двух российских аэропортов сняли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше