Apple разозлила китайцев из-за iPhone 16

Reuters: пользователи из Китая разозлились отсутствием ИИ на iPhone 16

Пользователи техники Apple из Китая и рыночные аналитики раскритиковали американскую корпорацию после анонса iPhone 16. На это обратило внимание агентство Reuters.

По словам журналистов медиа, сразу после презентации Apple 9 сентября в китайских соцсетях поднялась волна негодования из-за iPhone 16. По большей части пользователей разозлило отсутствие инноваций и тот факт, что искусственный интеллект (ИИ) пока не будет работать на iPhone в Китае.

«Какой смысл покупать смартфон, если нельзя использовать ИИ?» — процитировали журналисты Reuters одного из пользователей Weibo. Другой посетитель площадки прокомментировал новость об анонсе гаджетов словами «без поддержки ИИ iPhone должны стоить в два раза дешевле».

Также презентацией разочаровались инвесторы. Так, акции Apple снизились на 1 процент на премаркете во вторник. «С большим количеством таких фраз, как "функция появится позже в этом году" и "в начале следующего года", основным посылом Apple для iPhone 16 было: следующий год будет лучше», — сыронизировала аналитик Needham Лора Мартин.

10 сентября — на следующей день после анонса Apple iPhone 16 — китайская корпорация Huawei анонсировала первый смартфон, складывающийся втрое. Девайс Mate XT оценили минимум в 19 999 юаней, или около 256 тысяч рублей.