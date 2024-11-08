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07:00, 8 ноября 2024Силовые структуры

РКН обязали заблокировать сайт с анонсами встреч геев

Басманный суд обязал РКН заблокировать сайт с анонсами встреч геев
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Басманный суд Москвы обязал Роскомнадзор (РКН) заблокировать сайт с анонсами о местах встреч приверженцев запрещенного и признанного в России экстремистским движением ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что пропаганду обнаружила межрайонная прокуратура в ходе мониторинга подозрительных сайтов в интернете. Прокурор обратился с иском в Басманный суд Москвы и просил запретить распространение информации.

7 ноября РКН посоветовал российским компаниям отказаться от использования сервисов американской Cloudflare, которая предоставляет защиту от DDoS-атак.

В сентябре Роскомнадзор потребовал заблокировать новый альбом российской рэп-группы «Каста» под названием «Новинки зарубежного рэпа».

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