Россиянам назвали последствия рекомендации Роскомнадзора об отказе от Cloudflare

Переход на альтернативы Cloudflare потребует много времени и денег

Роскомнадзор (РКН) посоветовал российским компаниям отказаться от использования сервисов американской Cloudflare, которая предоставляет защиту от DDoS-атак. Эксперты в области информационных назвали некоторые последствия рекомендации, передает РБК.

В октябре Cloudflare по умолчанию активировала для всех своих сервисов технологию, которая дает возможность обойти ограничения доступа к запрещенным в России ресурсам. На фоне этого РКН призвал пользователей отключить расширение и перейти на отечественный сервис по защите от DDoS-атак.

По словам директора по информационным технологиям RU-CENTER Евгения Мартынова, сервисы Cloudflare весьма популярны в России и занимают около 44 процентов рынка среди других CDN-сервисов. Директор по развитию услуг Selectel Александр Тугов также отметил, что подобрать альтернативу данному сервису возможно, но для этого придется приложить массу усилий.

«В некоторых случаях для замены всей функциональности, которую Cloudflare предоставляют в рамках единого решения, потребуется подобрать сразу несколько отдельных поставщиков. Поэтому такой переход может привести не только к ресурсным и временным затратам, но и к дополнительным расходам, поскольку у Cloudflare был довольно широкий и функциональный бесплатный тариф», — сделал акцент Тугов.

Ранее Cloudflare отразила мощную DDoS-атаку с использованием взломанных роутеров из России. Выяснилось, что вмешательству извне подверглись организации со всего мира, работающие в различных сферах.