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16:49, 8 ноября 2024Бывший СССР

ВСУ обстреляли Энергодар

Рогов: Энергодар подвергся обстрелу ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Город-спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергордар подвергся обстрелу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его информации, по городу нанесена серия ударов. «На данный момент зафиксировано не менее трёх прилётов», — заявил Рогов.

Точной информации о пострадавших пока нет. Рогов обещал предоставить подробности позже.

Ранее Рогов сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России начали перерезать трассу ЗапорожьеКурахово. По его словам, движение идет на нескольких направлениях.

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