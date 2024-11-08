ВСУ обстреляли Энергодар

Рогов: Энергодар подвергся обстрелу ВСУ

Город-спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергордар подвергся обстрелу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его информации, по городу нанесена серия ударов. «На данный момент зафиксировано не менее трёх прилётов», — заявил Рогов.

Точной информации о пострадавших пока нет. Рогов обещал предоставить подробности позже.

Ранее Рогов сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России начали перерезать трассу Запорожье — Курахово. По его словам, движение идет на нескольких направлениях.