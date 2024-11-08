Штурмовую авиацию подняли в воздух в российском регионе из-за ВСУ

В Курской области в воздух подняли штурмовую авиацию для удара по позициям ВСУ

В Курской области в воздух подняли штурмовую авиацию для удара по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны России, заявление публикуется в Telegram.

По информации оборонного ведомства, удар по ВСУ наносили самолеты Су-25, ракеты были выпущены по бронетехнике. Близ какого населенного пункта дислоцировались украинские подразделения, не уточняется, сообщается лишь, что удар наносился по приграничному району региона.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что в то время как украинские спикеры делают заявления о возможном выходе ВСУ из Курской области, они не учитывают, что Россия не даст Киеву спокойно отвести силы вторжения.

Украинская армия вторглась в Курскую область утром 6 августа, бои в приграничье идут до сих пор. Известно, что российским военным удалось освободить около половины занятой Вооруженными силами Украины территории региона.