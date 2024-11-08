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12:55, 8 ноября 2024Россия

Штурмовую авиацию подняли в воздух в российском регионе из-за ВСУ

В Курской области в воздух подняли штурмовую авиацию для удара по позициям ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В Курской области в воздух подняли штурмовую авиацию для удара по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны России, заявление публикуется в Telegram.

По информации оборонного ведомства, удар по ВСУ наносили самолеты Су-25, ракеты были выпущены по бронетехнике. Близ какого населенного пункта дислоцировались украинские подразделения, не уточняется, сообщается лишь, что удар наносился по приграничному району региона.

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Ранее военкор Александр Коц заявил, что в то время как украинские спикеры делают заявления о возможном выходе ВСУ из Курской области, они не учитывают, что Россия не даст Киеву спокойно отвести силы вторжения.

Украинская армия вторглась в Курскую область утром 6 августа, бои в приграничье идут до сих пор. Известно, что российским военным удалось освободить около половины занятой Вооруженными силами Украины территории региона.

ЖЗЛ
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