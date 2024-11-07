В России порассуждали о «спокойном выходе» ВСУ из Курской области

Военкор Коц заявил, что Россия не даст Киеву спокойно вывести ВСУ из-под Курска

В то время как украинские спикеры делают заявления о возможном выходе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области, они не учитывают, что Россия не даст Киеву спокойно отвести силы вторжения. Об этом в своем Telegram-канале порассуждал военный корреспондент Александр Коц.

Военкор напомнил о событиях 2014 года, когда ополченцы Донецкой народной республики не дали Украине вывести войска из-под Иловайска, и последние попали в так называемый котел.

«Почему-то (...) не учитываются действия России. С чего вдруг в Киеве решили, что мы дадим силам вторжения спокойно уйти. Вспомните, как это было в Иловайске в 2014 году», — порассуждал в блоге журналист.

Коц добавил, что и поведение ВСУ «на земле» не позволяет предположить, что те готовы добровольно уйти из Курской области. «Так что хороним их дальше», — подытожил Коц.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готовит войска к выходу из Курской области. По ее словам, Сырский при этом умолчал о территориальных потерях Украины в Донецкой народной республике (ДНР) и Харьковской области за время операции.