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16:02, 8 ноября 2024Наука и техника

Украина получит эстонские ракеты ПВО

Украина получит антидроновые ракеты ПВО для испытаний
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Issei Kato / Reuters

Эстонские ракеты противовоздушной обороны (ПВО) испытают на Украине. Об этом сообщило минобороны республики в Telegram.

«Украина получит для испытаний ракеты ПВО эстонской оборонной компании Frankenburg Technologies. Первые образцы для тестов поступят в течение ближайших месяцев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эстонские ракеты прежде всего предназначены для борьбы с дронами. Они могут сбивать цели на высоте до двух километров. В случае успешных испытаний Киев планирует наладить выпуск новых ракет.

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Ранее в ноябре стало известно, что украинское предприятие захотело наладить выпуск иностранных ракет производства Thales Belgium для борьбы с дронами. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве.

В июне холдинг «Высокоточные комплексы» сообщил, что новые мини-ракеты для зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-СМ», которые предназначены для борьбы с беспилотниками, подтвердили свою эффективность в ходе испытаний.

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