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17:50, 8 ноября 2024Моя страна

В Красноярском крае в фотоловушку попал осторожный барсук

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Саяно-Шушенский заповедник и НП Шушенский бор / vk.com

На юге Красноярского края фотоловушка сняла осторожного барсука. Кадры публикует местный портал GorNovosti.

Животное попало в объектив камеры в национальном парке «Шушенский бор» около искусственного солонца. Обычно хищники ведут ночной образ жизни, поэтому дневные кадры считают редкостью.

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На размещенном ролике видно, как зверек осторожно изучил территорию вокруг, исследовал следы других животных, аккуратно перевернул брикет с солью и лизнул его. Так он удовлетворил свою потребность в минералах. Затем барсук осмотрелся и быстро убежал вверх по склону.

В октябре камчатский медведь показал мастерство скалолазания около моря и попал на видео. На ролике из региона показано, как медведь медленно карабкается по отвесному склону, пока на него с моря смотрят люди.

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