В Красноярском крае в фотоловушку попал осторожный барсук

На юге Красноярского края фотоловушка сняла осторожного барсука. Кадры публикует местный портал GorNovosti.

Животное попало в объектив камеры в национальном парке «Шушенский бор» около искусственного солонца. Обычно хищники ведут ночной образ жизни, поэтому дневные кадры считают редкостью.

На размещенном ролике видно, как зверек осторожно изучил территорию вокруг, исследовал следы других животных, аккуратно перевернул брикет с солью и лизнул его. Так он удовлетворил свою потребность в минералах. Затем барсук осмотрелся и быстро убежал вверх по склону.

В октябре камчатский медведь показал мастерство скалолазания около моря и попал на видео. На ролике из региона показано, как медведь медленно карабкается по отвесному склону, пока на него с моря смотрят люди.