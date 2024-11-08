Захарова заверила, что Россия устранит исходящие от Украины угрозы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад закрывает глаза на «гестаповские методы» насильственной мобилизации со стороны украинских властей. Ее слова опубликованы на сайте ведомства.

Дипломат подчеркнула, что в ведомстве изучили статистику о положении дел в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Согласно документам, в войсках участились случаи дезертирства.

«Перечисленные факты в очередной раз подтверждают актуальность специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз, исходящих с ее территории. Все ее цели непременно будут достигнуты», — заверила она.

Ранее Захарова обвинила Украину в использовании пленных как щита в Курской области. До этого военкор Марат Хайруллин заявлял, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский хочет вывести войска из Курской области, однако не может.