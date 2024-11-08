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17:38, 8 ноября 2024Экономика

В России начались продажи седана Citroen C4 отечественной сборки

В России начали продавать собранный в Калуге седан Citroen C4
Вячеслав Агапов

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В России начались продажи седана Citroen C4. Об этом сообщает «Российская газета».

Объявления о продаже седанов появились в интернете. Как отмечено в описании товара, машины собраны в Калуге. Указанная в объявлении часть VIN подтверждает отечественное происхождение автомобилей.

Citroen C4 оборудован атмосферным мотором EC5/TU5 объемом 1,6 литра мощностью 115 лошадиных сил и шестиступенчатой автоматической коробкой переключения передач фирмы Aisin. Стоимость модели составляет 2,55 миллиона рублей без учета акций. Продавец предлагает гарантию на 3 года или 100 тысяч километров.

Как отмечают в «Российской газете», автомобили могли собрать из оставшихся после ухода Peugeot-Citroen машинокомплектов. Сейчас калужский завод «ПСМА Рус» официально выпускает кроссоверы Citroen C5 Aircross. Ранее губернатор региона Владислав Шапша называл автомобили, производство которых возобновлено в марте этого года, отечественными.

В общей сложности на заводе «Автомобильные технологии» планируют собрать 1,5 тысячи Citroen C5 Aircross до конца года. Для сборки используются поставляемые из Китая машинокомплекты. Их официальные продажи начали в мае 2024 года.

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