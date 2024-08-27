Российский губернатор назвал Citroen C5 отечественной машиной

Губернатор Калужской области Шапша назвал Citroen C5 Aircross российской машиной

Автомобиль Citroen C5 Aircross, производство которого возобновлено в марте этого года на автозаводе в Калужской области, после чего в мае стартовали продажи, является отечественным. Об этом в беседе с РИА Новости заявил губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, бывшие партнеры из Франции не должны обижаться, а если хотят, то пусть обижаются на себя. При этом Шапша указал, что модель начали выпускать в те же дни, когда мэр Парижа Анна Идальго выступила с антироссийскими заявлениями.

В общей сложности на заводе «Автомобильные технологии» до конца года планируется собрать 1,5 тысячи Citroen C5 Aircross. Для сборки используются поставляемые из Китая машинокомплекты.

Вначале сообщалось, что стоимость модели будет начинаться от 4,3 миллиона рублей, но с 1 августа она опустилась до 3,7 миллиона. Перед началом продаж эксперты сомневались в перспективах проекта из-за высокой цены, которая делает сложной конкуренцию с аналогами из Китая.