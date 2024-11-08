В России заявили о сигнале Путина в адрес США

Академик РАН Дынкин заявил, что Путин дал сигнал США о готовности к контактам

Президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» дал сигнал США о возможности контактов. Об этом заявил президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова академик РАН Александр Дынкин, его словам приводит ТАСС.

Он также напомнил, что российский лидер поздравил избранного президента США Дональда Трампа с победой на выборах. «Это основной сигнал мира. Но он [Путин] подтвердил наши позиции по поводу отношений с Китаем, с Индией, позиции по ближневосточному кризису», — сказал Дынкин. Академик РАН добавил, что Путин дал «широкую палитру международной жизни».

Ранее Путин назвал страшной глупостью действия США, подрывающие доллар, на котором держится все их могущество. По его словам, Россия не отказывается от доллара и не собиралась этого делать. «Нам отказано просто в том, чтобы использовать доллар как инструмент платежей. Ну, отказано и отказано», — подчеркнул политик.