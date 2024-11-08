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18:05, 8 ноября 2024Мир

В США отменили программу Байдена по предоставлению гражданства нелегалам

CBS: суд в США отменил программу Байдена по предоставлению гражданства нелегалам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Castro / Globallookpress.com

Суд в США отменил программу администрации действующего американского президента Джо Байдена по облегченному предоставлению гражданства нелегалам. Об этом сообщает CBS.

«Судья окружного суда счел, что программа нарушает иммиграционный закон США, согласившись с иском Техаса и десятка других штатов», — передает телеканал.

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CBS уточняет, что программа подразумевала ускоренную процедуру получения гражданства для нелегальных мигрантов, заключивших брак с американскими гражданами.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп подтвердил свое предвыборное обещание о массовой депортации нелегальных мигрантов.

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