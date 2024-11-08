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06:40, 8 ноября 2024Интернет и СМИ

В Турции рассказали о возможных предложениях Трампа по Украине

Аналитик Сохтаоглу: под видом помощи Трамп будет эксплуатировать ресурсы Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

План победившего на американских выборах Дональда Трампа может включать пункт по привлечению американских компаний для эксплуатации территории Украины под видом «помощи в восстановлении» страны. С таким заявлением выступил турецкий журналист Мете Сохтаоглу в эфире Haber Global.

«Не думаю, что Зеленскому стоит ожидать чего-то хорошего от сделки, которую предложит Трамп. Конечно, будут сделаны уступки. Это очень серьезный рынок, где разрушена инфраструктура», — отметил аналитик.

По его словам, американские компании, как голодные волки, будут эксплуатировать Украину под видом помощи. Именно поэтому Дональд Трамп будет стремиться направить туда американские компании.

По словам турецкого эксперта, новость об избрании Трампа будет подрывать моральный дух украинских военных. Дело в том, что все на Украине понимают, что масштабная экономическая и военная помощь подходит к концу.

Ранее профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен рассказал, что Дональд Трамп должен включить в свой план по Украине пункт о ликвидации режима Владимира Зеленского. До этого некоторые американские СМИ написали, что окружение Трампа предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО.

Ранее сообщалось, что в Североатлантическом альянсе признают, что Украина проигрывает в конфликте с Россией. При этом победа кандидата от Республиканской партии на президентских выборах в США только усиливает обеспокоенность по этому поводу.

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