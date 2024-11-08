На Украине сделали заявление о помощи стране после избрания Трампа

МИД Украины: сценарии урезания военной помощи США не рассматриваются

Сценарии урезания военной помощи Киеву со стороны США после избрания Дональда Трампа на пост главы Белого дома не рассматриваются. Такое заявление сделал официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий, его слова приводит агентство Reuters.

«Мы не смотрим на сценарии урезания США их военной помощи, потому что не считаем, что такой шаг был бы не в интересах США прежде всего. По всему миру слышны голоса тех, кто считает, что если прекратить военные поставки Украине, то Украина будет вынуждена начать переговоры. Это неправда, такого просто не случится, если этот сценарий будет принят», — сказал Тихий.

В сентябре Трамп заверил, что у него есть «очень амбициозный» план, который «гарантирует» окончание украинского конфликта, но раскроет он его только в случае победы. Раскрыть детали своего плана экс-президент США отказался из опасений, что он не сможет его реализовать. Он подчеркнул, что важная часть инициативы заключается в неожиданности.

