Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:42, 8 ноября 2024Бывший СССР

На Украине сделали заявление о помощи стране после избрания Трампа

МИД Украины: сценарии урезания военной помощи США не рассматриваются
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Сценарии урезания военной помощи Киеву со стороны США после избрания Дональда Трампа на пост главы Белого дома не рассматриваются. Такое заявление сделал официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий, его слова приводит агентство Reuters.

«Мы не смотрим на сценарии урезания США их военной помощи, потому что не считаем, что такой шаг был бы не в интересах США прежде всего. По всему миру слышны голоса тех, кто считает, что если прекратить военные поставки Украине, то Украина будет вынуждена начать переговоры. Это неправда, такого просто не случится, если этот сценарий будет принят», — сказал Тихий.

В сентябре Трамп заверил, что у него есть «очень амбициозный» план, который «гарантирует» окончание украинского конфликта, но раскроет он его только в случае победы. Раскрыть детали своего плана экс-президент США отказался из опасений, что он не сможет его реализовать. Он подчеркнул, что важная часть инициативы заключается в неожиданности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин поздравил Трампа с победой на выборах. В Кремле заявление президента России назвали официальным

      На Украине призвали Зеленского начать переговоры с Россией

      ВС России начали наступление на Курском направлении

      На Западе сообщили о массовом дезертирстве в рядах ВСУ

      На Украине сделали заявление о помощи стране после избрания Трампа

      в США назвали интересующий Россию шаг Трампа по Украине

      Макрон заявил о невозможности Европы быть «травоядной»

      Трамп определился с главой аппарата Белого дома

      Школьная соцработница занялась сексом с учеником

      Старающейся преодолеть неприязнь ко внешности уродливого партнера девушке дали совет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше