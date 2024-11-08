Женщина с последней стадией рака рассказала о главном мифе про болезнь

Daily Mirror: убеждение, что раком легких болеют только курящие, назвали мифом

57-летняя женщина по имени Мелани Эрвин из Великобритании, у которой обнаружили рак на последней стадии, считает, что многие люди до сих пор уверены, что пациенты с раком легких сами виноваты в своем диагнозе. Ее историю опубликовало издание Daily Mirror.

Эрвин назвала главным мифом о раке легких убеждение, что им болеют только курильщики. По ее словам, она всегда вела здоровый образ жизни: не курила, занималась йогой, не ела мяса и тем не менее заболела. «Я никогда не искала жалости или сочувствия, но бывает тяжело осознавать, что люди считают, будто пациенты с раком легких, каким-то образом сами "вызвали" свою болезнь», — говорит Эрвин.

Женщина рассказала, что узнала о диагнозе в 2020 году в разгар пандемии COVID-19. Она вспоминает, что пришла к врачу из-за сильной усталости, которую списывала на длительный ковид. «Хотя у меня не было кашля, мой терапевт отправила меня на рентген и анализы крови. В тот же день мне позвонили и сказали, что в моем легком есть объемное образование», — говорит Эрвин.

Через несколько недель ей удалили опухоль и половину левого легкого. Однако в 2022 году у нее вновь нашли рак в легких четвертой стадии. Женщина признается, что поначалу была в шоке и считала, что обречена, но теперь уверена, что у нее есть шанс. «Ежедневно я принимаю лекарство, которое останавливает рост злокачественных клеток. Я знаю, что рано или поздно оно перестанет действовать и мутация продолжится. Я надеюсь, что к этому времени появится другое лекарство, и я смогу и дальше жить с раком четвертой стадии», — заключила Эрвин.

Ранее 33-летняя жительница Великобритании узнала о раке мозга благодаря боязни пауков. При виде насекомого она упала в обморок, что побудило ее пройти обследование.