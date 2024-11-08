Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:30, 8 ноября 2024Забота о себе

Женщина с последней стадией рака рассказала о главном мифе про болезнь

Daily Mirror: убеждение, что раком легких болеют только курящие, назвали мифом
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

57-летняя женщина по имени Мелани Эрвин из Великобритании, у которой обнаружили рак на последней стадии, считает, что многие люди до сих пор уверены, что пациенты с раком легких сами виноваты в своем диагнозе. Ее историю опубликовало издание Daily Mirror.

Эрвин назвала главным мифом о раке легких убеждение, что им болеют только курильщики. По ее словам, она всегда вела здоровый образ жизни: не курила, занималась йогой, не ела мяса и тем не менее заболела. «Я никогда не искала жалости или сочувствия, но бывает тяжело осознавать, что люди считают, будто пациенты с раком легких, каким-то образом сами "вызвали" свою болезнь», — говорит Эрвин.

Женщина рассказала, что узнала о диагнозе в 2020 году в разгар пандемии COVID-19. Она вспоминает, что пришла к врачу из-за сильной усталости, которую списывала на длительный ковид. «Хотя у меня не было кашля, мой терапевт отправила меня на рентген и анализы крови. В тот же день мне позвонили и сказали, что в моем легком есть объемное образование», — говорит Эрвин.

Материалы по теме:
«Их просто выписывают на улицу, зашив сикось-накось» В России изменили правила помощи раковым больным. Чего теперь боятся врачи и пациенты?
«Их просто выписывают на улицу, зашив сикось-накось»В России изменили правила помощи раковым больным. Чего теперь боятся врачи и пациенты?
19 апреля 2021
«Ощущение, что начинается слабоумие» Россияне месяцами не могут оправиться после COVID-19. Почему их мучают депрессия и головные боли?
«Ощущение, что начинается слабоумие»Россияне месяцами не могут оправиться после COVID-19. Почему их мучают депрессия и головные боли?
8 апреля 2021

Через несколько недель ей удалили опухоль и половину левого легкого. Однако в 2022 году у нее вновь нашли рак в легких четвертой стадии. Женщина признается, что поначалу была в шоке и считала, что обречена, но теперь уверена, что у нее есть шанс. «Ежедневно я принимаю лекарство, которое останавливает рост злокачественных клеток. Я знаю, что рано или поздно оно перестанет действовать и мутация продолжится. Я надеюсь, что к этому времени появится другое лекарство, и я смогу и дальше жить с раком четвертой стадии», — заключила Эрвин.

Ранее 33-летняя жительница Великобритании узнала о раке мозга благодаря боязни пауков. При виде насекомого она упала в обморок, что побудило ее пройти обследование.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о гибели российского генерала в зоне СВО

      Трамп высказался о своем обещании о массовой депортации

      Ирина Шейк обнажила ягодицы в новой фотосессии

      Армия России взяла под контроль населенный пункт в Харьковской области

      Названы московские районы с наиболее подорожавшим жильем

      Задержанный комментатор Рабаданов попал под подозрение в незаконном обороте оружия

      Российские войска за неделю взяли под контроль шесть населенных пунктов в зоне СВО

      Россиянин избил подкармливающую бездомных собак пенсионерку и попал на видео

      Россиянам назвали защищающий от деменции продукт

      Глава МИД Израиля срочно отправится в Нидерланды из-за атак на израильтян в Амстердаме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше