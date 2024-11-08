Звезда Comedy Club рассказал о Мартиросяне за кадром

Тимур Родригез рассказал, что Гарик Мартиросян придумывал номера с ходу

Звезда юмористического шоу Comedy Club Тимур Родригез рассказал о том, как вел себя за кадром один из основателей проекта Гарик Мартиросян. Рассуждениями он поделился в интервью Лауре Джугелии, запись доступна на YouTube.

«Я был неоднократно свидетелем того, как Гарик на наших глазах придумывал номера с ходу, держа в руках микрофон или даже без микрофона, на репетициях от начала до конца. Я не знаю другого такого человека в российском юморе (...). Он абсолютно уникальный человек», — высказался Родригез о Мартиросяне.

Комик вспомнил, как однажды Мартиросян с ходу придумывал очень удачные шутки, однако во время съемок выпуска не включил в номер некоторые из них. «Я подхожу к нему после записи и говорю: "Гар, а как же эта гениальная шутка?", а он: "Я не знаю, забыл". Для него это настолько было легко и настолько незначительно», — отметил Родригез талант основателя шоу. По его словам, участники проекта «катались по полу» от юмора Мартиросяна.

Ранее Мартиросян заявил, что с 2017 года не участвует в проекте Comedy Club на ТНТ, поскольку программа является площадкой для молодежного юмора. «Просто в какой-то момент я понял, что вырос», — объяснил комик. По словам шоумена, после ухода из программы он стал заниматься другими творческими проектами, которые интересовали его и ранее, однако на которые у него не хватало времени.