Футболист «Факела» нашел телефон на поле во время матча с «Локомотивом»

Игрок «Факела» Калинин нашел телефон на поле во время матча с «Локомотивом»

Футболист воронежского «Факела» Игорь Калинин нашел телефон на поле во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Не понял, откуда телефон на поле взялся. У судьи из кармана выпал или еще что-то. Посмеялись, нетипичная ситуация», — прокомментировал эпизод игрок, обнаруживший телефон.

«Факел» уступил «Локомотиву» в матче 15-го тура РПЛ со счетом 1:2. Москвичи оба гола забили с пенальти — дубль у 19-летнего Алексея Батракова. В составе воронежской команды отличился Евгений Марков.

«Локомотив» благодаря победе набрал 34 очка и вышел на второе место в РПЛ. «Факел» с 12-ю очками занимает 14-ю позицию.