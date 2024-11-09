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16:01, 9 ноября 2024Спорт

«Локомотив» обыграл «Факел» в матче РПЛ благодаря двум голам с пенальти

«Локомотив» на своем поле обыграл «Факел» и вышел на второе место в РПЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Игрок ФК «Локомотив» Тимур Сулейманов (справа) и игрок ФК «Факел» Райан Сенхаджи

Игрок ФК «Локомотив» Тимур Сулейманов (справа) и игрок ФК «Факел» Райан Сенхаджи. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Московский «Локомотив» на своем поле обыграл воронежский «Факел» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 9 ноября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу железнодорожников. В первом тайме хозяев вывел вперед Алексей Батраков, который реализовал пенальти. Во втором тайме равенство восстановил Евгений Марков, но в конце Батраков забил еще один мяч с 11-метрового.

«Локомотив» благодаря победе набрал 34 очка и вышел на второе место в РПЛ. «Факел» с 12-ю очками занимает 14-ю позицию.

«Локомотив» в следующем туре 23 ноября на выезде сыграет со «Спартаком». «Факел» днем позже дома примет московское «Динамо».

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