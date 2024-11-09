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14:44, 9 ноября 2024Мир

Момент подрыва террориста-смертника на вокзале в Пакистане попал на видео

Опубликовано видео момента подрыва террориста-смертника в городе Кветта
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (Редактор отдела оперативной информации)

Момент взрыва на железнодорожном вокзале Пакистана попал на видео. Кадры публикует Republic World в YouTube.

Террорист-смертник устроил атаку на железнодорожном вокзале города Кветта в провинции Белуджистан перед отправлением экспресса в Пешавар, из-за чего на вокзале также было много пассажиров. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения видно, что большая часть погибших и пострадавших находились на платформе.

Сам взрыв произошел в кассе железнодорожного вокзала, где обычно собирается большое количество людей. По последним данным, в результате теракта по меньшей мере 24 человека получили несовместимые с жизнью ранения, более 40 получили травмы.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шахбазу Шарифу в связи с терактом.

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