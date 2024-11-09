В России упразднили оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпиаде

Правительство России упразднило оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпиаде

Российское правительство упразднило оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовой информации.

«Упразднить организационный комитет по подготовке российских спортсменов», — говорится в документе Кабмина РФ.

Оргкомитет был создан 29 ноября 2014 года. Его целью была координация усилий ведомств и создание условий для достойного выступления спортсменов на международных соревнованиях.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила шансы россиян выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Она выразила уверенность, что представителей страны допустят до соревнований.