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06:20, 9 ноября 2024Спорт

В России упразднили оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпиаде

Правительство России упразднило оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпиаде
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Российское правительство упразднило оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовой информации.

«Упразднить организационный комитет по подготовке российских спортсменов», — говорится в документе Кабмина РФ.

Оргкомитет был создан 29 ноября 2014 года. Его целью была координация усилий ведомств и создание условий для достойного выступления спортсменов на международных соревнованиях.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила шансы россиян выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Она выразила уверенность, что представителей страны допустят до соревнований.

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